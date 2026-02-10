Известный казахстанский футболист перешел в столичную "Астану"

Ветеран сборной Казахстана, 32-летний Бауыржан Исламхан начнет новый футбольный сезон в "Астане". Опытный игрок уже присоединился в состав команды на сборах в Турции, сообщает Zakon.kz.

Экс-капитан сборной Казахстана, который в последние годы особо не блещет результатами, недавно покинул ряды "Турана" из Туркестанской области.

Прошлый сезон Исламхан был заявлен за южан, но не сыграл ни одного матча в КПЛ.

Золотые годы "Баторика" прошли в алматинском "Кайрате", где он был лидером на протяжении пяти лет. За это время он сыграл в майке "желто-черных" 169 игр, где забил 50 голов.

Уроженец Жамбылской области свою профессиональную карьеру начал в 2011 году в клубе "Тараз". За 15 лет трудового стажа Исламхан успел поиграть в таких коллективах, как "Аль-Айн" (ОАЭ), "Астана" и "Ордабасы" (Шымкент).

С 2012 по 2014 годы Бауыржан выступал за сборную Казахстана, отыграв там 56 матчей.

Между тем французский ПСЖ на днях порадовал своих болельщиков разгромной победой над "Марселем" в Лиге 1.