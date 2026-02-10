#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Спорт

Известный казахстанский футболист перешел в столичную "Астану"

Футбол Игрок Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:33 Фото: Instagram/fca.astana
Ветеран сборной Казахстана, 32-летний Бауыржан Исламхан начнет новый футбольный сезон в "Астане". Опытный игрок уже присоединился в состав команды на сборах в Турции, сообщает Zakon.kz.

Экс-капитан сборной Казахстана, который в последние годы особо не блещет результатами, недавно покинул ряды "Турана" из Туркестанской области.

Прошлый сезон Исламхан был заявлен за южан, но не сыграл ни одного матча в КПЛ.

Золотые годы "Баторика" прошли в алматинском "Кайрате", где он был лидером на протяжении пяти лет. За это время он сыграл в майке "желто-черных" 169 игр, где забил 50 голов.

Уроженец Жамбылской области свою профессиональную карьеру начал в 2011 году в клубе "Тараз". За 15 лет трудового стажа Исламхан успел поиграть в таких коллективах, как "Аль-Айн" (ОАЭ), "Астана" и "Ордабасы" (Шымкент).

С 2012 по 2014 годы Бауыржан выступал за сборную Казахстана, отыграв там 56 матчей.

Между тем французский ПСЖ на днях порадовал своих болельщиков разгромной победой над "Марселем" в Лиге 1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Объявлены лучший футболист и тренер марта в Казахстанской Премьер-лиге
17:42, 12 апреля 2023
Объявлены лучший футболист и тренер марта в Казахстанской Премьер-лиге
Казахстанский футболист Зуев перешел в состав команды сербской Суперлиги
16:49, 15 сентября 2023
Казахстанский футболист Зуев перешел в состав команды сербской Суперлиги
Футболист сборной Казахстана Зуев перешел в "Арсенал"
11:25, 17 января 2024
Футболист сборной Казахстана Зуев перешел в "Арсенал"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: