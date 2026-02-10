Казахстанец Колмаков получил шанс побороться за медали Олимпиады-2026

10 февраля лидер сборной Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков успешно преодолел первую квалификацию на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Для выхода в финальный раунд нашему спортсмену необходимо было попасть в десятку сильнейших. С этой задачей Павел Колмаков хорошо справился и занял в итоге девятое место, с дальнейшим продолжением борьбы за награды текущей Олимпиады.

В этой гонке за медалями зимних Игр казахстанский фристайлист получит свой шанс 12 февраля, когда пройдут финальные попытки.

Немного позже сегодня в 18:15 по казахстанскому времени начнут отборочные состязания женщин, где от нашей страны выступят трио сильнейших могулисток – Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Крайне неудачным получился стартовый день для сборной Казахстана по шорт-треку, которая после индивидуальных заездов не смогла пробиться в четвертьфинал смешанной командной эстафеты на дистанции 2000 метров.

Наши посланцы в составе Абзала Ажгалиева, Яны Хан, Дениса Никиши и Ольги Тихоновой в своей группе соперничала с командами Канады, Китая и Бельгии и финишировали на последней четвертой позиции.

Казахстанские шорт-трекисты 10 февраля потерпели крах в индивидуальных забегах на 500 и 1000 метров.