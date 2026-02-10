Пятый день Олимпиады-2026: кто и когда выступит за Казахстан 11 февраля
Фото: НОК РК/Турар Казангапов
11 февраля на зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо представители Казахстана выйдут на старт сразу в нескольких дисциплинах. В расписании дня – лыжное двоеборье, фристайл-могул и биатлон, сообщает Zakon.kz.
Расписание опубликовал в соцсетях Национальный олимпийский комитет РК.
В лыжном двоеборье Казахстан представит Чингиз Ракпаров. В 14:00 по местному времени он выступит в прыжках с нормального трамплина, а в 17:45 примет участие в лыжной гонке на 10 км.
В фристайл-могуле за выход в финал поборются Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяна Амренова. Квалификация стартует в 15:00, финальные заезды запланированы на 18:15.
В биатлоне в индивидуальной гонке на 15 км (начало в 18:15) выступят Алия Ракышбаева и Мария Геннева.
А о том, как как выступили 10 февраля сильнейшие казахстанские фристайлистки на Олимпиаде-2026, можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript