Пятый день Олимпиады-2026: кто и когда выступит за Казахстан 11 февраля

11 февраля на зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо представители Казахстана выйдут на старт сразу в нескольких дисциплинах. В расписании дня – лыжное двоеборье, фристайл-могул и биатлон, сообщает Zakon.kz.

Расписание опубликовал в соцсетях Национальный олимпийский комитет РК.

В лыжном двоеборье Казахстан представит Чингиз Ракпаров. В 14:00 по местному времени он выступит в прыжках с нормального трамплина, а в 17:45 примет участие в лыжной гонке на 10 км.

В фристайл-могуле за выход в финал поборются Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяна Амренова. Квалификация стартует в 15:00, финальные заезды запланированы на 18:15.

В биатлоне в индивидуальной гонке на 15 км (начало в 18:15) выступят Алия Ракышбаева и Мария Геннева.

