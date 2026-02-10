Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из ее юности

Евгения Куликовская, одна из первых тренеров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, вспомнила смешную историю из ее юности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, Евгения помнит, как в шутку закрыла в комнате Елену Рыбакину и Амину Аншбу (российская теннисистка).

"Помню, повезла их на финальную восьмерку до 14 лет. Аминка Аншба сыграла финал, а Лена заняла седьмое место, но ей все равно маленький приз давали. И на награждении подходит лысый, низкий итальянец, а Ленка высокая над ним, я ей кричу: "Лена, поцелуй его в лысину!" (смеется). У них до сих пор это видео где-то осталось", – поделилась Куликовская в интервью Чемпионату.

В этом году первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выиграла Australian Open и стала двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема". Также она c победы начала турнир в Катаре.