Спорт

Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из ее юности

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 02:30 Фото: Instagram/LenaRybakina
Евгения Куликовская, одна из первых тренеров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, вспомнила смешную историю из ее юности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, Евгения помнит, как в шутку закрыла в комнате Елену Рыбакину и Амину Аншбу (российская теннисистка).

"Помню, повезла их на финальную восьмерку до 14 лет. Аминка Аншба сыграла финал, а Лена заняла седьмое место, но ей все равно маленький приз давали. И на награждении подходит лысый, низкий итальянец, а Ленка высокая над ним, я ей кричу: "Лена, поцелуй его в лысину!" (смеется). У них до сих пор это видео где-то осталось", – поделилась Куликовская в интервью Чемпионату.

В этом году первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выиграла Australian Open и стала двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема". Также она c победы начала турнир в Катаре.

