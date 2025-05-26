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Спорт

Знаменитый тренер высказался о перспективах Рыбакиной

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 07:30 Фото: Instagram/lenarybakina
Бывшая 20-я ракетка мира, сейчас – тренер Дмитрий Турсунов, высказался о перспективах казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, российский специалист считает, что Елена в своей оптимальной форме способна составить хорошую конкуренцию для топ-3.

"Елена – талантливая и одаренная теннисистка. Очень надеюсь, что она наберет свою форму. Рыбакина могла бы составить хорошую конкуренцию для первой тройки", – заявил Дмитрий Турсунов.

Дмитрий Турсунов ранее тренировал таких теннисисток, как Арина Соболенко, Анетт Контавейт, Белинда Бенчич и Вероника Кудерметова.

24 мая первая ракетка Казахстана и победительница турнира WTA-500 в Страсбурге Елена Рыбакина выразила благодарность своей команде и семье на церемонии награждения.

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Аксинья Титова
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