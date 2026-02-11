Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление в финальном раунде Олимпийских игр-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.
Аяулым Амренова, Юлия Галышева и Анастасия Городко сегодня, 11 февраля, успешно преодолели вторую квалификацию, пробившись в финальный раунд.
В первом финальном заезде Галышева стала 14-й, Городко – 15-й, Амренова – 18-й.
Показанных результатов не хватило, чтобы выйти в главный финал, куда попадали восемь лучших могулисток.
14 февраля состоятся соревнования в параллельном могуле.
Ранее сообщалось, что казахстанец улучшил позицию в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript