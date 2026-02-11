#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 19:03 Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление в финальном раунде Олимпийских игр-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Аяулым Амренова, Юлия Галышева и Анастасия Городко сегодня, 11 февраля, успешно преодолели вторую квалификацию, пробившись в финальный раунд.

В первом финальном заезде Галышева стала 14-й, Городко – 15-й, Амренова – 18-й.

Показанных результатов не хватило, чтобы выйти в главный финал, куда попадали восемь лучших могулисток.

14 февраля состоятся соревнования в параллельном могуле.

Ранее сообщалось, что казахстанец улучшил позицию в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
