Спорт

"Ман Сити" разгромил "Фулхэм" и на три очка приблизился к "Арсеналу"

Футбол Победа МанСити, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 11:08 Фото: Instagram/manCity
В чемпионате Англии по футболу состоялись большинство матчей 26-тура, по итогам которого "Манчестер Сити" одержал очень важную победу в чемпионской гонке за "Арсеналом", сообщает Zakon.kz.

Для выполнения своей задачи "горожане" дома уверенно расправились с "Фулхэмом" со счетом 3:0.

На 24-й минуте счет открыл Антуан Семеньо. Он же, спустя мгновение, ассистировал Нико О’Райли, который удвоил преимущество хозяев поля.

Перед уходом на перерыв норвежец Эрлинг Холанд поставил точку в этом поединке.

Благодаря этой победе "небесно-голубые" набрали 56 очков и теперь всего лишь 3 балла отделяет их от лидирующего "Арсенала".

Но у "канониров" есть игра в запасе, которую они сыграют сегодня ночью на выезде против "Брентфорда".

Здесь можно отметить, что команда Хосепа Гвардиолы в последнее время набрала прекрасный ход, одержав пять побед в шести матчах.

Скорее всего, очередной успех к "Сити" придет 14 февраля в рамках Кубка Англии, когда они примут на своей арене "Солфорд Сити".

26-й тур АПЛ был открыт очередным драматичным матчем от "МЮ", который ушел от поражения на 97-й минуте.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
