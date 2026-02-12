"Ман Сити" разгромил "Фулхэм" и на три очка приблизился к "Арсеналу"
Для выполнения своей задачи "горожане" дома уверенно расправились с "Фулхэмом" со счетом 3:0.
На 24-й минуте счет открыл Антуан Семеньо. Он же, спустя мгновение, ассистировал Нико О’Райли, который удвоил преимущество хозяев поля.
Перед уходом на перерыв норвежец Эрлинг Холанд поставил точку в этом поединке.
Благодаря этой победе "небесно-голубые" набрали 56 очков и теперь всего лишь 3 балла отделяет их от лидирующего "Арсенала".
Но у "канониров" есть игра в запасе, которую они сыграют сегодня ночью на выезде против "Брентфорда".
Здесь можно отметить, что команда Хосепа Гвардиолы в последнее время набрала прекрасный ход, одержав пять побед в шести матчах.
Скорее всего, очередной успех к "Сити" придет 14 февраля в рамках Кубка Англии, когда они примут на своей арене "Солфорд Сити".
26-й тур АПЛ был открыт очередным драматичным матчем от "МЮ", который ушел от поражения на 97-й минуте.