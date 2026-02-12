#Казахстан в сравнении
Спорт

Тренера финской сборной по прыжкам с трамплина отстранили от Олимпиады за скандал с алкоголем

Спортсмен, прыжок с трамплина, лыжи, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 03:30 Фото: pexels
Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа отстранили от Олимпийских игр-2026 за скандал с употреблением алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, финские спортсмены будут обходиться на Играх без своего тренера до конца Олимпиады. Медведа отправили домой за нарушение ценностей команды.

"Медвед сегодня вернулся домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил и будем действовать оперативно", – сказал Янне Ханнинен, руководитель отдела элитного спорта Финского Олимпийского комитета.

Сам тренер извинился за свой поступок. Медвед работает главным тренером финской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина с лета 2024 года. До этого он выступал за сборную Словении.

Ранее сообщалось о том, что украинского спортсмена дисквалифицировали из-за шлема, он пропустит Олимпиаду-2026.

Аксинья Титова
