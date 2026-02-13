#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

Казахстанский биатлонист пробился в топ-60 в олимпийском спринте

Владислав Киреев отобрался в гонку преследования, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 19:28 Фото: olympic.kz
В Италии на Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по биатлону состоялся мужской спринт. Участникам предстояло преодолеть 10 км с двумя огневыми рубежами, сообщает Zakon.kz.

В гонке приняли участие два представителя сборной Казахстана. Владислав Киреев финишировал 51-м (два промаха), Асет Дюсенов показал 61-й  результат (два промаха).

Стоит отметить, что Киреев отобрался в гонку преследования, куда попадали 60 лучших биатлонистов по итогам спринта.

Олимпийским чемпионом стал француз Кентен Фийон Майе (Франция). Серебряную медаль завоевал Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия). На третью ступень пьедестала поднялся Стурла Легрейд (Норвегия).

Ранее сообщалось, что казахстанские биатлонистки не попали в топ-80 на Олимпиаде-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
