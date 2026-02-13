Бублик вышел в полуфинал Роттердама и поздравил Шайдорова
Бублик одержал победу в трех сетах в этом матче – 6:4, 6:7(4:7), 7:6 (7:3). Матч длился два часа и 45 минут. Казахстанец выполнил десять подач навылет и допустил семь двойных ошибок. На счету испанца восемь эйсов и одна двойная ошибка.
La batalla fue para Bublik 👀— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 13, 2026
Alexander Bublik resiste una gran versión de Munar y see medirá a Auger-Aliassime por un lugar en la final@abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/3ObGwNl0zq
Это 11-я победа Александра в сезоне. Далее по сетке – Феликс Оже-Альяссим.
This level from Munar & Bublik 🤯#ABNAAmroOpen pic.twitter.com/k0isQdcCrl— Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2026
Спустя время Александр Бублик сделал поздравительную публикацию, посвященную Михаилу Шайдорову.
Фото: Instagram/bublik
Буквально за час до победы Бублика, Казахстан завоевал первое "золото" Олимпийских игр в Милане.