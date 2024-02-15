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Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Роттердаме
Фото: АТР
В Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир серии АТР-500. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Александр Бублик в паре с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти одержал победу над дуэтом Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) со счетом 7:5, 7:6, (10:8).
Встреча продлилась 1 час и 39 минут. Бублик и Музетти три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти.
Во втором ранде (1/4 финала) Бублик и Музетти сыграют с тандемом из Нидерландов Ботик ван де Заншульп/Робин Хаасе.
Ранее в одиночном разряде турнира в Роттердаме Александр Бублик потерпел поражение от канадского теннисиста Милоша Раонича.
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