Спорт

Бублик вышел в полуфинал Роттердама

Бублик-Муньяр, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 04:46 Фото: X/abnamroopen
Завершился матч 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где Александр Бублик встречался с представителем Испании Хауме Муньяром, сообщает Zakon.kz.

Бублик одержал победу в трех сетах в этом матче – 6:4, 6:7(4:7), 7:6 (7:3). Матч длился два часа и 45 минут. Казахстанец выполнил десять подач навылет и допустил семь двойных ошибок. На счету испанца восемь эйсов и одна двойная ошибка.

Это 11-я победа Александра в сезоне. Далее по сетке – Феликс Оже-Альяссим.

Часом ранее Казахстан завоевал первое "золото" Олимпийских игр в Милане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Бублик прорвался в четвертьфинал турнира в Роттердаме
04:27, 13 февраля 2026
Бублик прорвался в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Роттердаме
11:09, 15 февраля 2024
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Роттердаме
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
09:18, 05 февраля 2025
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
Александр Бублик сломил сопротивление испанца и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
04:47, 14 февраля 2026
Александр Бублик сломил сопротивление испанца и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Три тай-брейка решили судьбу Александра Шевченко на турнире во Франции
04:37, 14 февраля 2026
Три тай-брейка решили судьбу Александра Шевченко на турнире во Франции
Какое место занимает Казахстан на Олимпиаде после исторического триумфа Михаила Шайдорова
04:24, 14 февраля 2026
Какое место занимает Казахстан на Олимпиаде после исторического триумфа Михаила Шайдорова
Тарасова отреагировала на золотую медаль Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
04:03, 14 февраля 2026
Тарасова отреагировала на золотую медаль Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
