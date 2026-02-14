#Казахстан в сравнении
Спорт

Лыжницы Казахстана выступили в олимпийской эстафете в Италии

лыжницы Казахстана выступили на Олимпиаде-2026, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 18:08 Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по лыжным гонкам приняла участие в эстафете 4 по 7,5 км, сообщает Zakon.kz.

На Олимпийских играх-2026 в Италии нашу страну в этой дисциплине представили Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Дарья Ряжко.

Казахстанские лыжницы заняли 15-е место.

Победу одержала сборная Норвегии. Второе место осталось за Швецией. Финляндия финишировала третьей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
