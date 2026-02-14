Лыжницы Казахстана выступили в олимпийской эстафете в Италии
Женская команда Казахстана по лыжным гонкам приняла участие в эстафете 4 по 7,5 км, сообщает Zakon.kz.
На Олимпийских играх-2026 в Италии нашу страну в этой дисциплине представили Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Дарья Ряжко.
Казахстанские лыжницы заняли 15-е место.
Победу одержала сборная Норвегии. Второе место осталось за Швецией. Финляндия финишировала третьей.
