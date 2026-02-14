#Казахстан в сравнении
Спорт

Может быть, нервы: Кошкин прокомментировал выступление на ОИ-2026

Евгений Кошкин выступил на ОИ, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 23:16 Фото: olympic.kz
Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал девятым на Олимпийских играх-2026 в Италии. После финиша спортсмен оценил свое выступление, отметив, что был готов биться за высокие места, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он не "очень доволен результатом".

"Казалось, что будет быстрее. Передо мной бежал канадец Лоран Дюбрей. Я обычно не смотрю на результаты, но услышал, что он побил олимпийский рекорд. И, выходя на старт, я чувствовал, что тоже смогу это сделать, так как не думал, что он ненамного превзошел высшее достижение. Чувствовал себя отлично. Все классно было на тренировках. Прекрасная форма, на разминке все супер было", – сказал спортсмен.

Между тем Кошкин считает, что выполнил все запланированное.

"Не знаю, почему так получилось в итоге. Может быть, нервы. Хотя, когда я вышел уже в центр разминаться, все волнение пропало, чувствовал себя прекрасно. Немного сбило то, что с трибуны кричали: "Давай, Женя, вперед". Я даже на камеру показал жест "тихо". Это было в момент, когда тишина должна быть. Из-за этого я сделал фальстарт. Сбило меня это. Сам бег мне понравился. Что планировал, то и выполнил", – отметил конькобежец.

В конце он выразил надежду на хорошее выступление Надежды Морозовой.


"В Милан мы приехали 29 января. Было достаточно времени, чтобы привыкнуть ко льду. Пробежали даже тестовые соревнования. Первую неделю плохо себя ощущал. Но с каждым днем становилось все лучше. И за пару дней до старта состояние было просто прекрасное. В команде боевой настрой. Посмотрим, как завтра Кристина (Силаева) справится со своими эмоциями. Также надеемся на Надежду Морозову, на ее коронные 1500 м. Очень долгий путь она проделала до этой дистанции – почти каждый день стартует. Надеемся, что останутся у нее силы. Болеем за наших", – резюмировал Кошкин.

Ранее сообщалось, что Евгений Кошкин на ОИ-2026 выступал на дистанции 500 м.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
