Драмой завершилось выступление могулистки Анастасии Городко на ОИ-2026
Как пишет sportarena.kz, соперницей казахстанки была главная фаворитка турнира Джейлин Кауф (двукратный призер ОИ из США).
К сожалению, во время прохождения дистанции Городко допустила падение и выбыла из борьбы. Таким образом, все представительницы Казахстана прекратили борьбу за медали.
Ранее на ОИ-2026 проиграли другие казахстанские спортсменки: в 1/16 финала – Аяулым Амренова, а в 1/8 финала – Юлия Галышева.
"Таким образом, наша женская команда завершила свое выступление на Олимпийских играх. 15 февраля в параллельном могуле среди мужчин выступит Павел Колмаков", – отметили в НОК РК.
Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".
