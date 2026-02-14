#Казахстан в сравнении
Спорт

Драмой завершилось выступление могулистки Анастасии Городко на ОИ-2026

могулистка Анастасия Городко, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 16:01 Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК РК
14 февраля 2026 года казахстанская могулистка, двукратный бронзовый призер ЧМ Анастасия Городко на зимних Олимпийских играх в Италии единственной из наших спортсменок добралась до четвертьфинала в дисциплине параллельный могул, но пройти дальше ей не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, соперницей казахстанки была главная фаворитка турнира Джейлин Кауф (двукратный призер ОИ из США).

К сожалению, во время прохождения дистанции Городко допустила падение и выбыла из борьбы. Таким образом, все представительницы Казахстана прекратили борьбу за медали.

Ранее на ОИ-2026 проиграли другие казахстанские спортсменки: в 1/16 финала – Аяулым Амренова, а в 1/8 финала – Юлия Галышева.

"Таким образом, наша женская команда завершила свое выступление на Олимпийских играх. 15 февраля в параллельном могуле среди мужчин выступит Павел Колмаков", – отметили в НОК РК.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 16:01
Тренер Михаила Шайдорова сделал неожиданное признание

О том, какое заявление сделал 21-летний казахстанский фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
