Казахстанский спортсмен вошел в десятку сильнейших конькобежцев мира на ОИ-2026

Фото: olympic.kz

Лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел десятку лучших на Олимпийских играх-2026 в Италии. Кошкин представил страну на дистанции 500 м, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен финишировал с результатом 34.56 . Это позволило ему занять итоговое девятое место. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал Джордан Штольц (США) – 33.77 . Следом финишировал Йеннин де Боо (Нидерланды) – 33.88. На третью ступень пьедестала поднялся Лоран Дюбрей (Канада) – 34.26. Ранее сообщалось, что казахстанские спортсменки уступили лидерам в спринте на Олимпиаде-2026.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: