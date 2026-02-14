#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанский спортсмен вошел в десятку сильнейших конькобежцев мира на ОИ-2026

конькобежец выступил на Олимпиаде-2026, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 23:07 Фото: olympic.kz
Лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел десятку лучших на Олимпийских играх-2026 в Италии. Кошкин представил страну на дистанции 500 м, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен финишировал с результатом 34.56 . Это позволило ему занять итоговое девятое место.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал Джордан Штольц (США) – 33.77 . Следом финишировал Йеннин де Боо (Нидерланды) – 33.88. На третью ступень пьедестала поднялся Лоран Дюбрей (Канада) – 34.26.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсменки уступили лидерам в спринте на Олимпиаде-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
