Казахстанец улучшил позицию в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026

В Италии в рамках Олимпийских игр-2026 завершились соревнования по лыжному двоеборью (нормальный трамплин). В этом виде Казахстан был представлен Чингизом Ракпаровым, сообщает Zakon.kz.

После прыжка с трамплина спортсмен занимал 35-е место. В лыжных гонках он стартовал с этой позиции с отставанием от лидера в 2 минуты 59 секунд.

Финишировал же Ракпаров 32-м, уступив победителю 8 минут 48.6 секунды.

Выиграл соревнования норвежец Йенс Лураас Офтебро. Второе место у Йоханнеса Лампартера (Австрия). На третью ступень поднялся Ээро Хирванен (Финляндия).

Добавим, что также Ракпаров выступит и на большом трамплине.

Ранее сообщалось, что все три казахстанские фристайлистки пробились в финал Олимпиады-2026.