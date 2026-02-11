#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Казахстанец улучшил позицию в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:57 Фото: olympic.kz
В Италии в рамках Олимпийских игр-2026 завершились соревнования по лыжному двоеборью (нормальный трамплин). В этом виде Казахстан был представлен Чингизом Ракпаровым, сообщает Zakon.kz.

После прыжка с трамплина спортсмен занимал 35-е место. В лыжных гонках он стартовал с этой позиции с отставанием от лидера в 2 минуты 59 секунд.

Финишировал же Ракпаров 32-м, уступив победителю 8 минут 48.6 секунды.

Выиграл соревнования норвежец Йенс Лураас Офтебро. Второе место у Йоханнеса Лампартера (Австрия). На третью ступень поднялся Ээро Хирванен (Финляндия).

Добавим, что также Ракпаров выступит и на большом трамплине.

Ранее сообщалось, что все три казахстанские фристайлистки пробились в финал Олимпиады-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
19:03, Сегодня
Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
18:34, 07 февраля 2026
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
Казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии
18:12, 08 февраля 2026
Казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские биатлонистки провалились на Олимпиаде-2026
19:47, Сегодня
Казахстанские биатлонистки провалились на Олимпиаде-2026
Объявлен трансфер игрока сборной Финляндии в КПЛ
19:21, Сегодня
Объявлен трансфер игрока сборной Финляндии в КПЛ
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Сегодня
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Сегодня
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: