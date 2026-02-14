"Финала не будет": Александр Бублик выбыл из турнира в Нидерландах

Казахстанскому теннисисту Александру Бублику не удалось пройти в финал турнира ATP 500, который с 9 по 15 февраля проходит в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, препятствием к победе стал 25-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, опередивший его со счетом 6:1, 6:2. Матч шел меньше часа – всего 55 минут.

В данный момент Александр занимает в мировом рейтинге десятое место.

Ранее сообщалось, что Бублик вышел в полуфинал Роттердама и поздравил Шайдорова.