"Финала не будет": Александр Бублик выбыл из турнира в Нидерландах
Казахстанскому теннисисту Александру Бублику не удалось пройти в финал турнира ATP 500, который с 9 по 15 февраля проходит в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, препятствием к победе стал 25-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, опередивший его со счетом 6:1, 6:2. Матч шел меньше часа – всего 55 минут.
В данный момент Александр занимает в мировом рейтинге десятое место.
Ранее сообщалось, что Бублик вышел в полуфинал Роттердама и поздравил Шайдорова.
