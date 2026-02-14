#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Спорт

"Финала не будет": Александр Бублик выбыл из турнира в Нидерландах

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 02:30 Фото: ktf.kz
Казахстанскому теннисисту Александру Бублику не удалось пройти в финал турнира ATP 500, который с 9 по 15 февраля проходит в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, препятствием к победе стал 25-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, опередивший его со счетом 6:1, 6:2. Матч шел меньше часа – всего 55 минут.

В данный момент Александр занимает в мировом рейтинге десятое место.

Ранее сообщалось, что Бублик вышел в полуфинал Роттердама и поздравил Шайдорова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Бублик прорвался в четвертьфинал турнира в Роттердаме
04:27, 13 февраля 2026
Бублик прорвался в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
09:18, 05 февраля 2025
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Швейцарии
20:33, 19 июля 2025
Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Швейцарии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекский футболист помог своей команде выйти в 1/8 финала Кубка Англии
02:14, 15 февраля 2026
Узбекский футболист помог своей команде выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Ольга Тихонова вновь не квалифицировалась в четвертьфинал в шорт-треке на ОИ-2026
01:37, 15 февраля 2026
Ольга Тихонова вновь не квалифицировалась в четвертьфинал в шорт-треке на ОИ-2026
Обидчица Рыбакиной уступила в финале турнира WTA в Дохе
01:12, 15 февраля 2026
Обидчица Рыбакиной уступила в финале турнира WTA в Дохе
Александр Бублик потерпел разгромное поражение от Феликса Оже-Альяссима в Нидерландах
00:35, 15 февраля 2026
Александр Бублик потерпел разгромное поражение от Феликса Оже-Альяссима в Нидерландах
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: