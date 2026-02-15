#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстан сохранил место в общем зачете Олимпиады-2026

Флаг Олимпиады, небо, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 05:59 Фото: Instagram/milanocortina2026
Завершился восьмой соревновательный день на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. 14 февраля спортсмены разыграли восемь комплектов наград в восьми различных видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, шорт-треке, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Как пишет sportarena.kz, в общем зачете по-прежнему лидирует Норвегия. Итальянцы на втором месте, а США замыкает тройку лучших. Казахстан с одной золотой наградой делит 15 место с Бразилией и Великобританией.

  • 1. Норвегия: "золото" – 10, "серебро" – 3, "бронза" – 7
  • 2. Италия: "золото" – 6, "серебро" – 3, "бронза" – 9
  • 3. США: "золото" – 5, "серебро" – 8, "бронза" – 4
  • 4. Австрия: "золото" – 4, "серебро" – 6, "бронза" – 3
  • 5. Франция: "золото" – 4, "серебро" – 6, "бронза" – 2
  • 6. Германия: "золото" – 4, "серебро" – 5, "бронза" – 4
  • 7. Нидерланды: "золото" – 4, "серебро" – 4, "бронза" – 1
  • 7. Швеция: "золото" – 4, "серебро" – 4, "бронза" – 1
  • 9. Швейцария: "золото" – 4, "серебро" – 2, "бронза" – 3
  • 10. Япония: "золото" – 3, "серебро" – 4, "бронза" – 8
  • 11. Австралия: "золото" – 3, "серебро" – 1, "бронза" – 0
  • 12. Чехия: "золото" – 2, "серебро" – 2, "бронза" – 0
  • 13. Словения: "золото" – 2, "серебро" – 1, "бронза" – 0
  • 14. Южная Корея: "золото" – 1, "серебро" – 2, "бронза" – 2
  • 15. Казахстан: "золото" – 1, "серебро" – 0, "бронза" – 0
  • 15. Великобритания: "золото" – 1, "серебро" – 0, "бронза" – 0
  • 15. Бразилия: "золото" – 1, "серебро" – 0, "бронза" – 0

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-Д'Ампеццо (Италия) продлятся до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что 19-летний казахстанец вошел в топ-10 на большом трамплине Олимпиады-2026.

Аксинья Титова
