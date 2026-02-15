Казахстанская горнолыжница выступила в гигантском слаломе на Олимпиаде-2026

Казахстанская горнолыжница Александра Скороходова провела очередной старт на зимних Олимпийских играх-2026, проходящих в Италии. Спортсменка выступила в гигантском слаломе, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в этом виде программы победитель определяется по сумме двух заездов.

По итогам своего выступления Александра Скороходова с результатом 2:23.31 заняла 37-е место.

Итальянка Федерика Бриньоне во второй раз взяла "золото" ОИ-2026 – 2:13.50. Ранее на этих Играх она также победила в супергиганте. Шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунн показали одинаковое время (2:14.12) и заняли второе место.

