Казахстанский биатлонист принял участие в мужской гонке преследования на ОИ-2026

В Италии на зимних Олимпийских играх-2026 завершилась мужская гонка преследования, сообщает Zakon.kz.

По итогам спринта в пасьют отобрался казахстанец Владислав Киреев. На старт он вышел под 51-м номером с отставанием от лидера в 2 минуты 49 секунд.

В гонке с четырьмя огневыми рубежами Киреев допустил четыре промаха и финишировал 42-м, отстав от победителя на

Золотую медаль швед Мартин Понсилуома, вторым гонку завершил норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Третьим стал француз Эмильен Жаклен.

Ранее сообщалось, что казахстанские биатлонистки уступили лидерам в спринте на Олимпиаде-2026.