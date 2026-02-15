Казахстанский биатлонист принял участие в мужской гонке преследования на ОИ-2026
Фото: olympic.kz
В Италии на зимних Олимпийских играх-2026 завершилась мужская гонка преследования, сообщает Zakon.kz.
По итогам спринта в пасьют отобрался казахстанец Владислав Киреев. На старт он вышел под 51-м номером с отставанием от лидера в 2 минуты 49 секунд.
В гонке с четырьмя огневыми рубежами Киреев допустил четыре промаха и финишировал 42-м, отстав от победителя на
Золотую медаль швед Мартин Понсилуома, вторым гонку завершил норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Третьим стал француз Эмильен Жаклен.
Ранее сообщалось, что казахстанские биатлонистки уступили лидерам в спринте на Олимпиаде-2026.
