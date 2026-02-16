#Казахстан в сравнении
Спорт

Хореограф Шайдорова показал процесс подготовки олимпийского чемпиона

Михаил Шайдоров , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 06:26 Фото: Instagram/ivan_mesh_
25-летний Иван Мещеряков поделился в своем Instagram-аккаунте видео совместной подготовки с Михаилом Шайдоровым к зимней Олимпиаде-2026, сообщает Zakon.kz.

В динамичном ролике представлены элементы из короткой и произвольной программ, которые Шайдоров показал в Италии.

"Эстетика каждого движения вкупе с отличной съемкой доказывает, что в победном прокате казахстанца важны были не только техническая составляющая, но и завораживающая хореография", – отметили спортивные эксперты.

В составе команды Шайдорова Мещеряков посетил Чемпионат четырех континентов 2026, который проходил в конце января в Пекине.

Фото: Instagram/ivan_mesh_

А образ Шайдорова для произвольной программы на Олимпийских играх в Италии создали дизайнеры из Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
