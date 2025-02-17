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Спорт

Студент сорвал куш на 100 000 долларов США на Матче звезд НБА

Баскетбол Бросок 100 000 долларов, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 17:14 Фото: Instagram/nba
Учащийся одного из американских колледжей Джарен Барахас обогатился на 100 тыс. долларов в конкурсе от самого популярного блогера Mr Beast на Матче всех звезд НБА, сообщает Zakon.kz.

По условиям шоу конкурентом студента был баскетболист и снайпер клуба "Милуоки" – Дэмиен Лиллард, который в последние два года становится победителем конкурса трехочковых бросков на Матче всех звезд.

Лиллард и Барахас выполняли броски с центрального круга. Для выигрыша крупной суммы Джарену нужно было сделать одну точную попытку быстрее, чем Лиллард совершит три попадания.

В итоге 18-летнему первокурснику удалось забросить мяч в баскетбольное кольцо и получить приз от Mr Beast в размере 100  тыс. долларов США.

Что касается самого финального Матча всех звезд, то здесь команда Шакила О’Нила обыграла дружину Чарльза Баркли.

В составе победителей самым ценным игроком был признан игрок "Голден Стэйт" – Стеф Карри.

Выигрыш денежных призов рядовыми болельщиками на матчах НБА это не редкость. Таких случаев в этом сезоне зафиксировано уже два. В первый раз повезло фанату команды "Милуоки Бакс", который сумел забросить мяч в кольцо с середины площадки и за это получил 10 тыс. долларов.

Утром 24 января один из болельщиков клуба "Оклахома-Сити Тандер" стал богаче на 20 тыс. долларов, также забросив мяч с середины площадки в ходе конкурса среди зрителей НБА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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