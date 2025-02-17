Студент сорвал куш на 100 000 долларов США на Матче звезд НБА
По условиям шоу конкурентом студента был баскетболист и снайпер клуба "Милуоки" – Дэмиен Лиллард, который в последние два года становится победителем конкурса трехочковых бросков на Матче всех звезд.
Лиллард и Барахас выполняли броски с центрального круга. Для выигрыша крупной суммы Джарену нужно было сделать одну точную попытку быстрее, чем Лиллард совершит три попадания.
В итоге 18-летнему первокурснику удалось забросить мяч в баскетбольное кольцо и получить приз от Mr Beast в размере 100 тыс. долларов США.
Что касается самого финального Матча всех звезд, то здесь команда Шакила О’Нила обыграла дружину Чарльза Баркли.
В составе победителей самым ценным игроком был признан игрок "Голден Стэйт" – Стеф Карри.
Выигрыш денежных призов рядовыми болельщиками на матчах НБА это не редкость. Таких случаев в этом сезоне зафиксировано уже два. В первый раз повезло фанату команды "Милуоки Бакс", который сумел забросить мяч в кольцо с середины площадки и за это получил 10 тыс. долларов.
Утром 24 января один из болельщиков клуба "Оклахома-Сити Тандер" стал богаче на 20 тыс. долларов, также забросив мяч с середины площадки в ходе конкурса среди зрителей НБА.