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Спорт

За девять секунд матча звезд НХЛ из США и Канады произошли три драки

НХЛ Матч 3 Драки, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 18:14 Фото: Instagram/nhl
Утром 16 февраля состоялся хоккейный поединок между ведущими профессионалами США и Канады на турнире "Четырех наций", который начался с трех драк за первые девять секунд стартового свистка, сообщает Zakon.kz.

Встреча этих команд прошла в рамках группового этапа данного турнира и болельщики во многих странах ждали ее с большим нетерпением. Плюс к этому в составы обеих сборных входили нынешние звезды НХЛ.  

Жарко на льду стало уже на первой секунде матча, сразу же после стартового вбрасывания, когда форвард сборной США Мэттью Ткачак начал драку с канадским нападающим Брэндоном Хэйглом.

Продолжение этой истории было зафиксировано после второго вбрасывания, когда кулаками начали махать Брэди Ткачак и Сэм Беннетт.

И третью серию "драк на льду" на девятой секунде продолжили американец Джей Ти Миллер и канадский защитник Колтон Парайко.

Все шестеро нарушителей игрового порядка получили по пять минут штрафа. Сам матч закончился успехом американских звезд со счетом 3:1. 

В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (дубль) и Дилан Ларкин. У канадцев гол престижа оформил Коннор Макдэвид.

Тем самым США, набрав шесть очков, стали первыми финалистами турнира. У остальных трех сборных, Канады, Швеции и Финляндии, по два балла.

Тем временем во время проведения турнира "Четырех наций" российский форвард Александр Овечкин получил небольшой отпуск и проводит индивидуальную тренировку с одним из легенд НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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