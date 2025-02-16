За девять секунд матча звезд НХЛ из США и Канады произошли три драки
Встреча этих команд прошла в рамках группового этапа данного турнира и болельщики во многих странах ждали ее с большим нетерпением. Плюс к этому в составы обеих сборных входили нынешние звезды НХЛ.
Жарко на льду стало уже на первой секунде матча, сразу же после стартового вбрасывания, когда форвард сборной США Мэттью Ткачак начал драку с канадским нападающим Брэндоном Хэйглом.
Продолжение этой истории было зафиксировано после второго вбрасывания, когда кулаками начали махать Брэди Ткачак и Сэм Беннетт.
И третью серию "драк на льду" на девятой секунде продолжили американец Джей Ти Миллер и канадский защитник Колтон Парайко.
Все шестеро нарушителей игрового порядка получили по пять минут штрафа. Сам матч закончился успехом американских звезд со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (дубль) и Дилан Ларкин. У канадцев гол престижа оформил Коннор Макдэвид.
Тем самым США, набрав шесть очков, стали первыми финалистами турнира. У остальных трех сборных, Канады, Швеции и Финляндии, по два балла.
Тем временем во время проведения турнира "Четырех наций" российский форвард Александр Овечкин получил небольшой отпуск и проводит индивидуальную тренировку с одним из легенд НХЛ.