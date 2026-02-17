#Референдум-2026
Спорт

Тренер Шайдорова высказался о победе своего подопечного на Олимпиаде-2026

Тренер казахстанца Михаила Шайдорова из России Алексей Урманов, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 07:45 Фото: Instagram/urmanovteam
Олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании, тренер казахстанца Михаила Шайдорова из России Алексей Урманов сравнил ощущения от своих побед с триумфом своего подопечного на Олимпиаде-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании, тренер казахстанца Михаила Шайдорова из России Алексей Урманов сравнил ощущения от своих побед с триумфом своего подопечного на Олимпиаде-2026 в Италии.

Шайдоров завоевал "золото" Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла.

"Конечно, эмоции совсем другие. Это даже нельзя сравнить. И переживания другие. И нервы в разы другие потрачены в качестве тренера, намного больше, чем у спортсмена. Потому что спортсмен все-таки выходит, и в его руках то, что он может сотворить на льду. А ты уже ничего не можешь сделать, просто держишь за него все кулаки (имитирует сжатие зубов и тряску всем телом), все свои эмоции в своих руках. Как-то так", – сказал Урманов Okko Sport.

Ранее тренер Михаила Шайдорова сделал неожиданное признание.

Аксинья Титова
