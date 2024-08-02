Первая ракетка мира завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Париже

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек 2 августа завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В матче за третье место она уверенно обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:1. Этот успех стал для Швёнтек первой олимпийской медалью в ее карьере.

Встреча длилась 1 час и 1 минуту. За это время Швёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных. В свою очередь, Шмидлова не смогла выполнить ни одной подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала лишь один брейк-пойнт.

Таким образом, Ига Швёнтек вошла в историю как первая польская теннисистка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх.

Напомним, что в полуфинале Ига Швёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира, китаянке Чжэн Циньвэнь. В свою очередь, Анна-Каролина Шмидлова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Финал Олимпийских игр 2024 года состоится завтра, 3 августа.

