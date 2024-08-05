Впервые в истории атлет сборной беженцев наденет медаль Олимпиады-2024
По сведениям официального сайта МОК, камерунская боксерша достигла такого успеха 4 августа, когда победила в четвертьфинале соревнований по боксу француженку Давину Мишель единогласным решением судей (5:0) и гарантировала себе первую медаль в истории олимпийской сборной беженцев.
8 августа Нгамба, которая выступает в весе до 75 кг, сразится с Атеиной Байлон (Панама) за путевку в финал.
Необходимо подчеркнуть, что камерунская боксерша была знаменосцем олимпийской сборной беженцев на церемонии открытия в Париже.
В команду беженцев входят 36 спортсменов из 11 стран мира, которые выступают в 12 видах французских состязаний.
МОК создал эту сборную, чтобы дать возможность беженцам и мигрантам полноценно участвовать в Играх без помощи национальных федераций.