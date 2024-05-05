Магомед Адиев с "Ахматом" нокаутировал лидера чемпионата России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, ныне руководящий грозненским клубом "Ахмат", сотворил очередную сенсацию в российском первенстве высшего дивизиона, сообщает Zakon.kz.

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Команда Адиева сумела на выезде обыграть лидера турнирной таблицы РПЛ – "Краснодар" – со счетом 1:0, это гарантировало ей место в Высшей лиге российского чемпионата.

По информации пресс-службы "Ахмата", грозненская дружина приехала в Краснодар после трех побед подряд и в хорошем расположении духа. В свою очередь "Краснодар" борется за чемпионство. Игра ожидалась интересной, как и все предыдущие матчи в Премьер-лиге. В истории встреч клубы никогда не играли между собой вничью 0:0, поэтому болельщики вправе были ожидать забитые мячи.





Никто и не подозревал, что набравший ход "Ахмат" может дать бой и забрать ценные очки у самого "Краснодара".

В начале второго тайма гости вышли вперед, Конате подарил сенсационную победу своему коллективу. Были еще моменты у Садулаева и Бериши, но здесь повезло сопернику. Но и одного гола хватило для очень нужной победы, которая стала четвертой подряд для команды Магомеда Адиева.

"Главное, что выиграли и набрали три очка, для нас они были очень важными. То, что хотели сделать, по большей части, удалось выполнить. Во втором тайме начали играть активно, забили гол, имели хорошие выходы в атаку. Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха – объединение вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата. Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины". Магомед Адиев

После победы над "Краснодаром" подопечные Магомеда Адиева уверенно стоят на 10-й строчке таблицы РПЛ, набрав 29 очков. Следующая игра у "Ахмата" на выезде, 10 мая они играют с "Крыльями Советов" из Самары.

5 апреля нынешнего года Магомед Адиев был временно назначен главным тренером "Ахмата", ему была поставлена задача оставить команду в Высшей лиге России.

К данному часу российский специалист полностью оправдал надежды руководства клуба из Грозного, одержав 4 победы подряд при стартовых двух поражениях.