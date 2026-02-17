#Референдум-2026
Спорт

Участница Олимпиады пропустила тренировку по интимным обстоятельствам и получила хейт за разглашение причины

Скандал на Олимпийских играх, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 02:55 Фото: Instagram/agnes.reisch
Немецкая прыгунья с трамплина 26-летняя Агнес Райш поделилась в соцсетях, что пропустила тренировку из-за месячных и ее раскритиковали в комментариях за чрезмерную откровенность, сообщает Zakon.

Своей лично-спортивной историей спортсменка поделилась с немецким изданием TAGESSPIEGEL.

"Спортсменка рассказала, что накануне выступления на Олимпийских играх у нее начались месячные, из-за чего она упустила возможность сделать тренировочный прыжок за день до соревнований. Она объяснила, что обычно во время менструации она сильно тревожится, а еще испытывает боль", – говорится в публикации.

Другие спортсменки и однокомандицы Агнес поддержали ее и поделились своими историями, связанными с месячными. К примеру, претендентка на золотую медаль биатлонистка Доротея Витер рассказала, что заняла лишь пятое место, так как в день соревнований у нее были месячные.

"Очень профессионально в таком случае предпочесть пропустить тренировки. В конце концов, решение полностью за спортсменкой – готова ли она, может ли участвовать. К тому же такая реакция встречается в спортивном мире слишком редко: независимо от вида спорта и пола, всегда изображается "мир, радость и легкость". Практически считается табу говорить о том, какие ограничения несет профессиональный спорт – особенно когда речь идет о теле", – отметила одна из читательниц издания.

Но все же критикующих спортсменку комментаторов оказалось больше. Агнес обвинили в поиске оправдания. Ее откровенность назвали "стыдной". Многие отметили, что ей не стоило публично говорить о месячных.

Но в защиту Агнес даже привели в пример недавнюю трагедию американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая приехала на Олимпийские Игры с травмой колена.

"Если ты серьезно относишься к своим физическим границам и открыто об этом говоришь, тебя считают непрофессиональной и вызывающей неловкость. Но если ты их игнорируешь и идешь напролом, тебе ставят в вину, как в случае с Линдси Вонн, что ты хочешь слишком многого, являешься плохим примером и действуешь неразумно вопреки мнению врачей", – выразила свое мнение другая Instagram-пользовательница.

В ночь на 18 февраля казахстанская фигуристка Софья Самоделкина смогла обновить личный рекорд на Олимпиаде-2026.

Фото Алия Абди
Алия Абди
