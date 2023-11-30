Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Асем Орынбай: Моя главная задача получить путевку на Олимпиаду-2024

Стендовая стрельба Золото Кубка Фото: Instagram/assemorynbai
Одна из сильнейших стрелков мира, казахстанская спортсменка Асем Орынбай поделилась своими планами, как заработать поездку на летнюю Олимпиаду в Париж, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Двукратная чемпионка Азиатских игр и победитель Кубка мира по стендовой стрельбе Асем Орынбай  планирует продемонстрировать все свое мастерство в ближайшее время, чтобы поехать на главные игры четырехлетия, передает пресс-служба НОК.

"Этот сезон прошел для меня очень хорошо. Было много серьезных соревнований, самый ответственный из которых, Кубок мира прошел в нашей стране. У себя дома получили золотую медаль в смешанном парном разряде, порадовав болельщиков и наших тренеров. Летняя Азида также занимает особое место для меня. Мы целенаправленно готовились к этим состязаниям и вернулись на родину с двумя золотыми наградами". Асем Орынбай

Казахстанский стрелок считает, что медаль высшей пробы в финале Кубка мира неделю назад – историческим событием, так как ранее наши снайперы не брали "золота" на соревнованиях такого уровня.

"Олимпийская путевка выдается по итогам рейтинговых турниров, проводимых в течение года, а также исходя из результатов континентальных лицензионных соревнований. Стрелки, занявшие первое и второе места на чемпионате Азии (Кувейт) и чемпионате мира (Катар), поедут в Париж. Я сейчас на 7-м месте рейтинга, и моя главная задача – получить путевку на Парижскую Олимпиаду в этих турнирах". Асем Орынбай

Два месяца назад Асем Орынбай со своими коллегами Зоей Кравченко и Ольгой Панариной выиграли командные соревнования Азиатских игр в "ските", на стрельбище китайского Ханчжоу. Наша тройка тогда добыла первую золотую медаль для нашей страны на этих Играх. 

А в начале 2023 года Орынбай завоевала "золото" на Кубке мира по стендовой стрельбе в Марокко

Читайте также

ставки на спорт
"Барыс" ждет в гости лидера, "Ак Барс" – неудобного соперника
Лучших игроков в истории испанского и немецкого футбола выбрали эксперты
Выбраны лучшие игроки в истории испанского и немецкого футбола
Футзал Комент вратаря
Игита высказался о стартовой победе "Кайрата" в Лиге чемпионов по футзалу
Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: