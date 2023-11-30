Асем Орынбай: Моя главная задача получить путевку на Олимпиаду-2024

Одна из сильнейших стрелков мира, казахстанская спортсменка Асем Орынбай поделилась своими планами, как заработать поездку на летнюю Олимпиаду в Париж, сообщает Zakon.kz.

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Двукратная чемпионка Азиатских игр и победитель Кубка мира по стендовой стрельбе Асем Орынбай планирует продемонстрировать все свое мастерство в ближайшее время, чтобы поехать на главные игры четырехлетия, передает пресс-служба НОК.

"Этот сезон прошел для меня очень хорошо. Было много серьезных соревнований, самый ответственный из которых, Кубок мира прошел в нашей стране. У себя дома получили золотую медаль в смешанном парном разряде, порадовав болельщиков и наших тренеров. Летняя Азида также занимает особое место для меня. Мы целенаправленно готовились к этим состязаниям и вернулись на родину с двумя золотыми наградами". Асем Орынбай

Казахстанский стрелок считает, что медаль высшей пробы в финале Кубка мира неделю назад – историческим событием, так как ранее наши снайперы не брали "золота" на соревнованиях такого уровня.

"Олимпийская путевка выдается по итогам рейтинговых турниров, проводимых в течение года, а также исходя из результатов континентальных лицензионных соревнований. Стрелки, занявшие первое и второе места на чемпионате Азии (Кувейт) и чемпионате мира (Катар), поедут в Париж. Я сейчас на 7-м месте рейтинга, и моя главная задача – получить путевку на Парижскую Олимпиаду в этих турнирах". Асем Орынбай

Два месяца назад Асем Орынбай со своими коллегами Зоей Кравченко и Ольгой Панариной выиграли командные соревнования Азиатских игр в "ските", на стрельбище китайского Ханчжоу. Наша тройка тогда добыла первую золотую медаль для нашей страны на этих Играх.



А в начале 2023 года Орынбай завоевала "золото" на Кубке мира по стендовой стрельбе в Марокко

