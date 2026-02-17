#Референдум-2026
Спорт

Казахстан заявил борцов во всех весах на соревнования в Албании

кто от Казахстана поедет на турнир по борьбе в Албании, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:45 Фото: olympic.kz
Обнародован состав сборной Казахстана по борьбе, который примет участие в международном турнире в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Соревнования пройдут с 25 февраля по 1 марта. Наша страна будет представлена во всех видах борьбы.

Вольная борьба

  • До 57 кг: Абзал Окенов
  • До 61 кг: Мейрамбек Картбай, Мерей Базарбаев
  • До 65 кг: Асылжан Есенгельды
  • До 70 кг: Майс Алиев
  • До 74 кг: Ернур Нургазы, Егор Анчугин
  • До 86 кг: Болат Сакаев
  • До 92 кг: Азамат Даулетбеков
  • До 97 кг: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмухан, Нурдаулет Бекенов
  • До 125 кг: Нурсултан Азов

Греко-римская борьба

  • До 55 кг: Марлан Мукашев, Арсен Жума
  • До 60 кг: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Акжол Туяков
  • До 63 кг: Еркебулан Ардаков, Ернур Фидахметов, Бахытжан Кабдыл
  • До 67 кг: Мейиржан Шермаханбет Ержет Жарлыкасын
  • До 72 кг: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек
  • До 77 кг: Кахарман Кисметов, Мерей Маулитканов
  • До 82 кг: Демеу Жадраев, Диас Кален, Альмир Толебаев
  • До 87 кг: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин
  • До 97 кг: Юсуф Мациев, Нурасыл Аманалы, Райымбек Турсын
  • До 130 кг: Алимхан Сыздыков, Джохар Узаров и Олжас Сырлыбай

Женская борьба

  • До 50 кг: Зейнеп Баянова, Марал Танирбергенова
  • До 53 кг: Аяжан Маркашева
  • До 55 кг: Шугыла Омирбек, Лаура Алмаганбетова
  • До 57 кг: Нилуфар Раимова
  • До 62 кг: Тыныс Дубек
  • До 65 кг: Айжан Суйдуова
  • До 72 кг: Жамиля Бакбергенова
  • До 77 кг: Гульмарал Еркебаева

Ранее сообщалось, что назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
