Казахстан заявил борцов во всех весах на соревнования в Албании
Фото: olympic.kz
Обнародован состав сборной Казахстана по борьбе, который примет участие в международном турнире в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.
Соревнования пройдут с 25 февраля по 1 марта. Наша страна будет представлена во всех видах борьбы.
Вольная борьба
- До 57 кг: Абзал Окенов
- До 61 кг: Мейрамбек Картбай, Мерей Базарбаев
- До 65 кг: Асылжан Есенгельды
- До 70 кг: Майс Алиев
- До 74 кг: Ернур Нургазы, Егор Анчугин
- До 86 кг: Болат Сакаев
- До 92 кг: Азамат Даулетбеков
- До 97 кг: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмухан, Нурдаулет Бекенов
- До 125 кг: Нурсултан Азов
Греко-римская борьба
- До 55 кг: Марлан Мукашев, Арсен Жума
- До 60 кг: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Акжол Туяков
- До 63 кг: Еркебулан Ардаков, Ернур Фидахметов, Бахытжан Кабдыл
- До 67 кг: Мейиржан Шермаханбет Ержет Жарлыкасын
- До 72 кг: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек
- До 77 кг: Кахарман Кисметов, Мерей Маулитканов
- До 82 кг: Демеу Жадраев, Диас Кален, Альмир Толебаев
- До 87 кг: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин
- До 97 кг: Юсуф Мациев, Нурасыл Аманалы, Райымбек Турсын
- До 130 кг: Алимхан Сыздыков, Джохар Узаров и Олжас Сырлыбай
Женская борьба
- До 50 кг: Зейнеп Баянова, Марал Танирбергенова
- До 53 кг: Аяжан Маркашева
- До 55 кг: Шугыла Омирбек, Лаура Алмаганбетова
- До 57 кг: Нилуфар Раимова
- До 62 кг: Тыныс Дубек
- До 65 кг: Айжан Суйдуова
- До 72 кг: Жамиля Бакбергенова
- До 77 кг: Гульмарал Еркебаева
Ранее сообщалось, что назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе.
