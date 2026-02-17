#Референдум-2026
Спорт

Тейлор Свифт напрямую поддержала фигуристок из США

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 04:01 Фото: Instagram/taylorswift
В новом проморолике к Олимпиаде самая богатая певица в мире представила американских фигуристок-одиночниц – Эмбер Гленн, Алису Лю и Изабо Левито, сообщает Zakon.kz.

Певица назвала фигуристок "тремя американскими шоугерлз на льду". Это отсылка к ее последнему альбому "The Life of a Showgirl".

"Дамы и господа, я хочу представить вам Эмбер, Алису и Изабо", – объявляет Свифт в начале видео.

Ролик вышел на странице в Х компании NBC Olympics&Paralympics перед олимпийским стартом лучших фигуристок мира.

О 26-летней Гленн певица сказала, что спортсменка прошла через множество трудных испытаний, и для нее проигрыши значат не меньше, чем победы.

"Ее главная сила сейчас – смело принимать вызовы и доказывать всем, что ее веру в себя не сломить", – отметила Свифт.

Далее со слов певицы, Алиса ушла из катания, когда ей было 16, а затем вернулась на своих собственных условиях.

"Теперь ее движущая сила – радость. Каждый прыжок – праздник. Каждое выступление – свидетельство красоты познания самой себя", – рассказала Свифт об Алисе Лю.

Об Изабо Левито певица отозвалась как о "самой судьбе". Оказывается мама фигуристки выросла в Милане, а бабушка живет всего в 13 минутах от олимпийского катка.

"Когда ты катаешься так, будто создана для этого, история обязательно сделает тебе подарок", – подчеркнула Свифт.

Фото: Х/AmberGlennDaily

"Поддержка не на словах, а на деле", – отметили зрители видео.

17 февраля в Милане стартовал олимпийский женский одиночный турнир по фигурному катанию, а уже 19 февраля определится, кто из спортсменок поднимется на олимпийский пьедестал.

Одна из американской троицы Алиса Лью заняла третье место по итогам короткой программы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
