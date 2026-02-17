#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Самоделкина, Петросян и другие одиночницы мира показали короткую программу в Милане

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 03:20 Фото: Сали Сабиров
В Милане завершился первый соревновательный день Олимпийских игр с участием лучших фигуристок-одиночниц мира, сообщает Zakon.kz.

По итогам короткой программы лидирует японка Ами Накаи. Она набрала 78,71 баллов, выполнив тройной аксель. Это единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе у женщин.

Второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (77,23). На третьей строчке расположилась американка Алиса Лью (76,59).

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на Олимпийских играх.

По итогам всех выступлений Софья предварительно занимает промежуточное 12-е место.

Фото: olympics


Детализация судейских оценок Софы за короткую программу выглядит следующим образом:

Фото: olympics

Возвращаясь к истории Олимпийских игр стоит напомнить, что последние три Олимпиады выигрывали россиянки:

  • в 2014 – Аделина Сотникова;
  • в 2018 – Алина Загитова;
  • в 2022 – Анна Щербакова.

В этом году Россию представляет очередная воспитанница Этери Тутберидзе 18-летняя Аделия Петросян. Спортсменка вошла в историю как первая фигуристка, которой удалось выполнить сложнейший прыжок – четверной риттбергер. По итогам первого дня соревнований она замыкает топ-5.

Что касается казахстанского фигурного катания в истории Олимпийских игр, то в этом году женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз.

"Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева", – напоминает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Также стал известен образ Михаила Шайдорова, в котором он выступит на гала-концерте Олимпиады-2026 в Милане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
