Спорт

В каком образе выступит Михаил Шайдоров на гала-концерте Олимпиады-2026 в Милане

в каком образе выступит на гала-концерте Олимпиады-2026 Михаил Шайдаров, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 01:07 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в интервью телеканалу Qazsport рассказал о том, в каком образе он планирует выступить на гала-концерте, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в Telegram, спортсмен выходит на лед в костюме главного героя анимационного комедийного фильма "Кунг-фу панда".

В тексте отмечается, что Шайдоров выступит на вечере с участием лучших спортсменов Олимпиады-2026 в образе панды 21 февраля.

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
