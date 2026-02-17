В каком образе выступит Михаил Шайдоров на гала-концерте Олимпиады-2026 в Милане
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в интервью телеканалу Qazsport рассказал о том, в каком образе он планирует выступить на гала-концерте, сообщает Zakon.kz.
На видео, опубликованном в Telegram, спортсмен выходит на лед в костюме главного героя анимационного комедийного фильма "Кунг-фу панда".
В тексте отмечается, что Шайдоров выступит на вечере с участием лучших спортсменов Олимпиады-2026 в образе панды 21 февраля.
14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".
Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript