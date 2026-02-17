#Референдум-2026
Спорт

Мой лучший прокат за всю карьеру: Самоделкина о выступлении на Олимпиаде-2026

Софья Самоделкина выступила на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 01:51 Фото: Министерство спорта и туризма РК
После удачного проката короткой программы среди женщин на Олимпиаде в Италии казахстанская фигуристка Софья Самоделкина дала короткое интервью, сообщает Zakon.kz.

Телеканалу Qazsport она рассказала, что видит прогресс в своих выступлениях.


"Очень довольна. Это был мой самый лучший прокат за все время, с начала моей карьеры. (...) Вы можете увидеть, что мои результаты становятся только лучше, каждый элемент получается легче, выглядит лучше, эстетичнее, возможно. Мы работаем над всем", – заявила Самоделкина.

Ниже вы можете посмотреть видео самого выступления спортсменки.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026
09:37, 29 марта 2025
Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026
Софья Самоделкина произвела фурор на Универсиаде-2025
06:59, 18 января 2025
Софья Самоделкина произвела фурор на Универсиаде-2025
Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США
03:59, 27 марта 2025
Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США
Появилось видео короткой программы Самоделкиной на Олимпиаде-2026
02:17, 18 февраля 2026
Появилось видео короткой программы Самоделкиной на Олимпиаде-2026
В России восхитились выступлением казахстанской фигуристки на Олимпиаде-2026
01:46, 18 февраля 2026
В России восхитились выступлением казахстанской фигуристки на Олимпиаде-2026
Казахстанка Софья Самоделкина стартовала на Олимпиаде-2026 в Италии c рекордом
01:11, 18 февраля 2026
Казахстанка Софья Самоделкина стартовала на Олимпиаде-2026 в Италии c рекордом
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 18 февраля на Олимпиаде-2026
00:44, 18 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 18 февраля на Олимпиаде-2026
