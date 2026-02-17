Мой лучший прокат за всю карьеру: Самоделкина о выступлении на Олимпиаде-2026

После удачного проката короткой программы среди женщин на Олимпиаде в Италии казахстанская фигуристка Софья Самоделкина дала короткое интервью, сообщает Zakon.kz.

Телеканалу Qazsport она рассказала, что видит прогресс в своих выступлениях.





"Очень довольна. Это был мой самый лучший прокат за все время, с начала моей карьеры. (...) Вы можете увидеть, что мои результаты становятся только лучше, каждый элемент получается легче, выглядит лучше, эстетичнее, возможно. Мы работаем над всем", – заявила Самоделкина.

Ниже вы можете посмотреть видео самого выступления спортсменки.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026.