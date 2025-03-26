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Спорт

Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США

Софья Самоделкина, фигуристка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 03:59 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина представила короткую программу на мировом первенстве в Бостоне (США), сообщает Zakon.kz.

Ее результат выглядит так: 63,58 балла.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Пока 18-летняя спортсменка занимает первое промежуточное место. При этом казахстанка показала короткую программу без помарок.

Так Самоделкина занимает 13-е место после короткой программы. Ее результат – 63,58 балла.

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала американская фигуристка Алиса Лю. Она набрала 74,58 балла.

Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей – американка Изабо Левито (73,33).

Самоделкина, ранее готовившаяся в Москве у Евгения Плющенко, поменяла спортивное гражданство в августе 2023 года. В мае 2024 года Федерация фигурного катания на коньках России официально подтвердила ее переход под юрисдикцию Казахстана.

Ранее казахстанский борец завоевал "серебро" на чемпионате Азии в Аммане.

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Аксинья Титова
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