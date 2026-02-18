Самый трогательный момент Олимпиады: спортсменка объяснила глухому сыну о своей победе
После старта в одиночном бобслее 17 февраля 41-летняя американская бобслеистка Элана Мейерс Тейлор упала на колени и на языке жестов объяснила своему глухому сыну, что победила.
"Мама победила", – показала она жестами.
Видео моментально разлетелось по соцсетям и тогда выяснилось, что у женщины оба ребенка с инвалидностью.
"Невероятная женщина", – прониклись ситуацией интернет-пользователи.
Спортсменка отставала после трех попыток, но в четвертой показала лучшее время, обойдя немку Лауру Нольте всего на 0.04 секунды по сумме четырех заездов. Это ее первая золотая медаль в спортивной карьере.
USA Bobsledder Elana Meyers Taylor PRAYS and embraces her Children after winning her 1st Gold.— The Outer Watch (@theouterwatch) February 16, 2026
"I'm in this sport to glorify God."
After winning her 1st Gold medal, she drops to her knees in prayer.
Glory to God! Amen! Congratulations Elana! pic.twitter.com/hce4561SUL
Олимпиада-2026 в Италии продлится до 22 февраля.
Ранее немецкая прыгунья с трамплина 26-летняя Агнес Райш поделилась в соцсетях, что пропустила тренировку из-за месячных и ее раскритиковали в комментариях.