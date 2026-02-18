#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Самый трогательный момент Олимпиады: спортсменка жестами объяснила глухому сыну о своей победе

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 05:00 Фото: Instagram/ibsfsliding
В Сети восхищаются одним из самых трогательных моментов на нынешней Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

После старта в одиночном бобслее 17 февраля 41-летняя американская бобслеистка Элана Мейерс Тейлор упала на колени и на языке жестов объяснила своему глухому сыну, что победила.

"Мама победила", – показала она жестами.

Видео моментально разлетелось по соцсетям, и тогда выяснилось, что у женщины оба ребенка с инвалидностью.

Спортсменка отставала после трех попыток, но в четвертой показала лучшее время, обойдя немку Лауру Нольте всего на 0.04 секунды по сумме четырех заездов. Это ее первая золотая медаль в спортивной карьере.

Олимпиада-2026 в Италии продлится до 22 февраля.

Ранее немецкая прыгунья с трамплина 26-летняя Агнес Райш поделилась в соцсетях, что пропустила тренировку из-за месячных и ее раскритиковали в комментариях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Соревнования по серфингу пройдут в самой красивой локации Олимпиады
08:55, 27 июля 2024
Соревнования по серфингу пройдут в самой красивой локации Олимпиады
Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар
06:48, 31 января 2024
Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар
Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала трогательные фото с сыном
06:50, 05 августа 2024
Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала трогательные фото с сыном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Парня жестоко избили после кокпара в Туркестанской области
08:46, Сегодня
Парня жестоко избили после кокпара в Туркестанской области
Александр Бублик развлекается перед турниром в Дубае
08:24, Сегодня
Александр Бублик развлекается перед турниром в Дубае
Опубликован стартовый лист произвольной программы с участием Самоделкиной на ОИ-2026
07:47, Сегодня
Опубликован стартовый лист произвольной программы с участием Самоделкиной на ОИ-2026
Рыбакина вспомнила свой триумф на Australian Open: Всё произошло очень быстро
07:17, Сегодня
Рыбакина вспомнила свой триумф на Australian Open: Всё произошло очень быстро
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: