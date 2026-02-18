Аяна Жолдас и форс-мажор соревнований: выступления казахстанцев 18 февраля

Стали известны состав и порядок соревнований отечественных олимпийцев 18 февраля, сообщает Zakon.kz.

На Олимпийских площадках Италии сегодня Казахстан представят восемь участников по четырем видам спорта. Об этом передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Фото: НОК

Многократная призерка Азиатских игр Аяна Жолдас должна была выступить 17 февраля, но погода внесла коррективы в расписание Игр. В Ливиньо, где проходят соревнования по фристайлу и сноуборду, весь день шел сильный снегопад. Как отразится такой форс-мажор на 24-летней казахстанке нам предстоит узнать сегодня.

Часами ранее завершился первый день соревнований лучших фигуристок-одиночниц мира.