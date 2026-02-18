#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Аяна Жолдас и форс-мажор соревнований: выступления казахстанцев 18 февраля

Расписание Олимпийских игр 18 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 06:00 Аяна Жолдас, фото: Турар Казангапов
Стали известны состав и порядок соревнований отечественных олимпийцев 18 февраля, сообщает Zakon.kz.

На Олимпийских площадках Италии сегодня Казахстан представят восемь участников по четырем видам спорта. Об этом передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Фото: НОК

Многократная призерка Азиатских игр Аяна Жолдас должна была выступить 17 февраля, но погода внесла коррективы в расписание Игр. В Ливиньо, где проходят соревнования по фристайлу и сноуборду, весь день шел сильный снегопад. Как отразится такой форс-мажор на 24-летней казахстанке нам предстоит узнать сегодня.

Часами ранее завершился первый день соревнований лучших фигуристок-одиночниц мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Софья Самоделкина: День рождения и точное время решающего выступления
06:55, Сегодня
Софья Самоделкина: День рождения и точное время решающего выступления
Расписание казахстанцев на Олимпийских играх 16 февраля
05:25, 16 февраля 2026
Расписание казахстанцев на Олимпийских играх 16 февраля
Галышева и еще 16 казахстанцев выступят на Олимпиаде 14 февраля
07:13, 14 февраля 2026
Галышева и еще 16 казахстанцев выступят на Олимпиаде 14 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Автор хет-трика в ворота "Кайрата" обратился к УЕФА на фоне расистского скандала в ЛЧ
06:49, Сегодня
Автор хет-трика в ворота "Кайрата" обратился к УЕФА на фоне расистского скандала в ЛЧ
Самоделкина назвала своё выступление в короткой программе ОИ-2026 "лучшей в карьере"
06:22, Сегодня
Самоделкина назвала своё выступление в короткой программе ОИ-2026 "лучшей в карьере"
Елена Рыбакина высказалась о турнире в Дубае: Чувствую себя здесь как дома
05:50, Сегодня
Елена Рыбакина высказалась о турнире в Дубае: Чувствую себя здесь как дома
"Иртыш" проиграл чемпиону Узбекистана в товарищеском матче
05:18, Сегодня
"Иртыш" проиграл чемпиону Узбекистана в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: