Спорт

Расписание казахстанцев на Олимпийских играх 16 февраля

Расписание Олимпийских игр 16 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 05:25 Денис Никиша, фото: Сали Сабиров
Стали известны состав и порядок соревнований отечественных олимпийцев 16 февраля, сообщает Zakon.kz.

Значительная часть олимпийских стартов уже позади, но казахстанские спортсмены продолжают бороться за высокие результаты. Сегодня на старты по трем видам спорта выйдут пять отечественных спортсменов. Среди них – знаменосец церемонии открытия Денис Никиша.

Об этом передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Фото: НОК

Трансляция доступна на телеканалах:

  • Qazaqstan;
  • Qazsport;
  • "Хабар";
  • Jibek Joly.

Между тем, по итогам минувшего дня, Казахстан спустился с 15-го места в медальном зачете на 17-е. В активе сборной Казахстана по-прежнему одна медаль. Это золото фигуриста Михаила Шайдорова.

Накануне инстадива Олимпийских игр Ютта Лердам не позволила казахстанкам забрать медаль по конькобежному спорту на дистанции 500 м среди женщин.

