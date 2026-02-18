#Референдум-2026
#Казахмыс
Новости спорта
+3°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Софья Самоделкина: День рождения и точное время решающего выступления

Фигурное катание в Милане, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 06:55 Фото: Сали Сабиров
18 февраля казахстанская участница Олимпийских игр празднует свой личный праздник и готовится к финальному прокату, сообщает Zakon.kz.

По данным Wikipedia, сегодня лучшей фигуристке Казахстана Софье Самоделкиной исполняется 19 лет. Личный праздник совпал с ее дебютом на Олимпийских играх.

"Как символично, что в этот свой День ты находишься в сердце мирового спорта – на Олимпиаде в Милане! Ты уже доказала, что ты – боец с огромным сердцем. Выходить на олимпийский лед – это подвиг, и мы восхищаемся твоей силой духа и талантом!" – отметили фанаты спортсменки.

Воодушевленная всеми событиями фигуристка чисто откатала короткую программу и пока занимает промежуточное 12-е место. Спустя некоторое время после завершения первого дня соревнований, стало известно поминутное расписание выхода на лед фигуристок 19 февраля. В этот день Самоделкина и ее соперницы представят свои произвольные программы.

Фото: olympics

Так, Софья Самоделкина откроет предпоследнюю разминочную группу. Ее прокат заявлен:

  • в 21:13 по местному времени;
  • в 23:13 по времени Москвы;
  • в 01:13 по времени Казахстана.
"Будь собранной, внимательной, сделай все, что можешь!! Не смотри по сторонам, оставайся собой!" – эмоционально поддерживают Самоделкину ее фанаты.

Лучшие фигуристки США получили креативную поддержку от самой Тейлор Свифт.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
