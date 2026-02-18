Софья Самоделкина: День рождения и точное время решающего выступления

18 февраля казахстанская участница Олимпийских игр празднует свой личный праздник и готовится к финальному прокату, сообщает Zakon.kz.

По данным Wikipedia, сегодня лучшей фигуристке Казахстана Софье Самоделкиной исполняется 19 лет. Личный праздник совпал с ее дебютом на Олимпийских играх.

"Как символично, что в этот свой День ты находишься в сердце мирового спорта – на Олимпиаде в Милане! Ты уже доказала, что ты – боец с огромным сердцем. Выходить на олимпийский лед – это подвиг, и мы восхищаемся твоей силой духа и талантом!" – отметили фанаты спортсменки.

Воодушевленная всеми событиями фигуристка чисто откатала короткую программу и пока занимает промежуточное 12-е место. Спустя некоторое время после завершения первого дня соревнований, стало известно поминутное расписание выхода на лед фигуристок 19 февраля. В этот день Самоделкина и ее соперницы представят свои произвольные программы.

Фото: olympics

Так, Софья Самоделкина откроет предпоследнюю разминочную группу. Ее прокат заявлен:

в 21:13 по местному времени;

в 23:13 по времени Москвы;

в 01:13 по времени Казахстана.

"Будь собранной, внимательной, сделай все, что можешь!! Не смотри по сторонам, оставайся собой!" – эмоционально поддерживают Самоделкину ее фанаты.

Лучшие фигуристки США получили креативную поддержку от самой Тейлор Свифт.