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Спорт

Софья Самоделкина завоевала симпатии жителей Усть-Каменогорска

Софья Самоделкина выступит в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 07:50 Фото: Instagram/sofiyamaukenova
10 апреля первый прокат будущей участницы Олимпийских игр в Италии Софьи Самоделкиной зрители VI зимней Спартакиады Республики Казахстан в Усть-Каменогорске восприняли невероятно бурно, сообщает Zakon.kz.

Особенно ею вдохновились более юные участницы Спартакиады, выступавшие в первом спортивном разряде.

"Участие такой звезды во внутриказахстанском старте – это скорее не столько про соперничество, сколько про возможности для наших девушек учиться у лучших, перенимать самое важное и закаляться духом присутствия спортсменки, сумевшей пробиться на топовый мировой уровень", – восторженно прокомментировали приезд в Восточный Казахстан дебютантки чемпионата мира в первом Instagram-блоге о спорте ВКО.

Известно, что среди дарителей цветов Самоделкиной заметили руководителя областного управления спорта, неоднократного чемпиона мира по кикбоксингу Аскара Можанова.

Если перейти от лирики к цифрам, то по итогам короткой программы Самоделкина занимает промежуточное первое место с оценкой 70.05 балла. Это 36.91 за технику и 33.14 за компоненты. Баллы других участниц распределились следующим образом:

Фото: figureskating

Сегодня девушки-мастера спорта завершат соревнования по фигурному катанию на VI зимней Спартакиаде Республики Казахстан, показав свои произвольные программы. Прокаты начнутся в 13:30 по времени Казахстана, а Софья Самоделкина выйдет на лед в финале заключительной, сильнейшей разминки. Ориентировочное время проката Самоделкиной – 15:15.

Соревнования проходят во Дворце спорта им. Бориса Александрова. Очередность выступлений представлена в программе.

Фото: figureskating

Этим прокатом Софья Самоделкина завершает сезон. В целом же Спартакиада в Усть-Каменогорске станет отборочным турниром в национальную сборную Республики Казахстан.

В Спартакиаде приняли участие юноши и девушки следующих разрядов: первый спортивный, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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