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"Мастерс в ОАЭ": Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала

Елена Рыбакина сыграла против Магдалены Фрех на Мастерсе в Дубае Фото: WTA
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. В матче третьего круга одна из главных фавориток состязаний Елена Рыбакина (№4 WTA) встречалась с Магдаленой Фрех из Польши (№53 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Рыбакина в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фрех три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

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В следующем раунде соревнований в Дубае Рыбакина встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (№26 WTA), которая обыграла 11 ракетку мира Марию Саккари (Греция) – 6:4, 6:2.

В Дубае представительница Польши прошла сито квалификации, выбив в финале отборочного раунда другую казахстанку – Юлию Путинцеву (6:3, 3:6, 6:4). Затем она одержала две победы в основной сетке: над россиянкой Екатериной Александровой (№17 WTA) – 7:6, 6:3 и хорваткой Петрой Мартич (№61 WTA) – 6:4, 1:6, 6:2.

Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Донны Векич (№31 WTA) во втором круге "Мастерса" в Дубае (ОАЭ).

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