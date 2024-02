"Мастерс в ОАЭ": Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Рыбакина в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фрех три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде соревнований в Дубае Рыбакина встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (№26 WTA), которая обыграла 11 ракетку мира Марию Саккари (Греция) – 6:4, 6:2.



4-1 in deciding sets this year 🫡



Doha runner-up Elena Rybakina moves into the Dubai quarters with a 7-6(5), 3-6, 6-4 win over Frech!#DDFTennis pic.twitter.com/UgowQ0h1VV