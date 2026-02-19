#Референдум-2026
Спорт

"Интер" проиграл "Буде-Глимту" и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Футбол Победа Интер, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 10:20 Фото: Instagram/bodoglimt
Второй игровой день стыковых баталий Лиги чемпионов УЕФА принес еще одну сенсацию на этой стадии, который продемонстрировал норвежский "Буде-Глимт", обыгравший дома грозный итальянский "Интер" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Вице-чемпион Норвегии уверенно победил финалиста прошлого сезона Лиги чемпионов и лидера текущего итальянского чемпионата в присутствии более восьми тысяч болельщиков.

Хозяева повели в счете на 20-й минуте усилиями Сондре Фета. Спустя время Франческо Эспозито сравнял результат.

Во втором тайме Йенс Хеуге снова вывел "Глимт" вперед. А вскоре Каспер Хег поставил жирную точку в этом матче – 3:1 и большие сомнения в проходе "черно-синих" в 1/8 финала данного турнира.

Для норвежского коллектива это не первая громкая победа в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА. До этого были биты гранды Европы в лице испанского "Атлетико" (2:1) и английского "Ман Сити" (3:1).

"Нам немного повезло, хороший результат, но средняя игра. В ответном матче не можем просто обороняться, нужно атаковать. Также нужно использовать другие приемы, хорошо обороняться и создавать контратаки. Но это будет сложная игра". Главный тренер ФК "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен

В свою очередь "Интернационале" потерпел первое поражение за последние семь матчей, они шли на серии шесть побед подряд.

"Команда очень старалась, у нее был хороший настрой на протяжении всех 90 минут. Поплатились за ошибки при контратаках. Конечно, это не оправдание, но не могу сильно винить своих игроков. Теперь нам нужно подвести итоги, далее игра с "Лечче" в Серии А. Лаутаро получил травму, есть проблемы и у других игроков. Все еще возможно, ведь ответный матч еще впереди. Постараемся добиться выхода в следующий раунд на "Сан-Сиро". Главный тренер "Интера" Кристиан Киву

Ответный поединок пройдет 24 февраля в Милане. Днем ранее еще один итальянский гранд, "Ювентус" потерпел крах в Стамбуле, крупно проиграв "Галатасараю" со счетом 2:5.

