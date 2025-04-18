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Спорт

Хайкин подарил историческую путевку "Буде-Глимту" в полуфинал Лиги Европы

Футбол Пенальти Победа, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:32 Фото: Instagram/bodoglimt
Норвежский футбольный клуб "Буде-Глимт" сотворил сенсацию в Лиге Европы УЕФА, обыграв на стадии 1/4 финала по пенальти знаменитый итальянский "Лацио" благодаря блестящим сейвам своего российского голкипера Никиты Хайкина, сообщает Zakon.kz.

Ответный четвертьфинальный поединок Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Буде-Глимт" прошел на римской арене в ночь на 18 апреля.

Основное время ответной встречи закончилось со счетом 3:1 в пользу "римлян", а в первой игре успех праздновали норвежцы – 2:0.

Команда Кьетиля Кнутсена сумела вырвать победу у итальянского коллектива в серии послематчевых пенальти – 3:2.

Судьбу полуфинальной путевки решил вратарь "Буде-Глимта" Никита Хайкин, который отразил удары игроков "Лацио" Лума Тшауна и Валентина Кастельяноса.

В итоге чемпион Норвегии впервые в своей истории сразится в полуфинале Лиги Европы УЕФА, где его ждет английский "Тоттенхэм".

А в другом матче 1/2 финала данного турнира сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Атлетик". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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