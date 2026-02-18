"Галатасарай" сенсационно разгромил "Ювентус" в матче 1/16 финала Лиги чемпионов

Прошедшей ночью турецкий футбольный клуб "Галатасарай" одержал одну из своих громких побед в истории Лиги чемпионов УЕФА, крупно переиграв дома в рамках стыкового раунда знаменитый туринский "Ювентус" – 5:2, сообщает Zakon.kz.

Команды очень резво начали эту игру, турки усилиями Габриэла Сара повели в счете, а Тен Копмейнерс сразу же забил ответный мяч.

Спустя немного времени голландский полузащитник вывел вперед "Старую синьору", сделав дубль.

Выйдя после перерыва, Ноа Ланг сразу восстановил равновесие на табло, а Давинсон Санчес на 60-й минуте снова показал преимущество турецкого клуба.

Как раз в этот момент "Ювентус" остался в меньшинстве, вышедший на замену Хуан Кабаль был удален за две желтые карточки.

Воодушевленные турецкие футболисты моментально воспользовались своим численным преимуществом, отправив два гола в ворота "туринцев", снова отличился Ланг, плюс один мяч в активе Саши Боэ.

Таким образом, команда Лучано Спаллетти потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов впервые за последние четыре года. 16 марта 2022 года испанский "Вильярреал" забил три безответных мяча в ворота итальянской дружины.

"Это незабываемый матч как для нас, так и для истории турецкого футбола. Соперник – очень большой клуб, мы очень хорошо боролись. Особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших европейских клубов. Это действительно так". Главный тренер ФК "Галатасарай" Окан Бурук

Еще в одном матче прошедшего игрового дня Лиги чемпионов УЕФА дортмундская "Боруссия" переиграла дома итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

Продолжение стыковых поединков самого престижного клубного турнира Европы пройдет в ночь на 19 февраля.

