"Галатасарай" сенсационно разгромил "Ювентус" в матче 1/16 финала Лиги чемпионов
Команды очень резво начали эту игру, турки усилиями Габриэла Сара повели в счете, а Тен Копмейнерс сразу же забил ответный мяч.
Спустя немного времени голландский полузащитник вывел вперед "Старую синьору", сделав дубль.
Выйдя после перерыва, Ноа Ланг сразу восстановил равновесие на табло, а Давинсон Санчес на 60-й минуте снова показал преимущество турецкого клуба.
Как раз в этот момент "Ювентус" остался в меньшинстве, вышедший на замену Хуан Кабаль был удален за две желтые карточки.
Воодушевленные турецкие футболисты моментально воспользовались своим численным преимуществом, отправив два гола в ворота "туринцев", снова отличился Ланг, плюс один мяч в активе Саши Боэ.
Таким образом, команда Лучано Спаллетти потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов впервые за последние четыре года. 16 марта 2022 года испанский "Вильярреал" забил три безответных мяча в ворота итальянской дружины.
"Это незабываемый матч как для нас, так и для истории турецкого футбола. Соперник – очень большой клуб, мы очень хорошо боролись. Особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших европейских клубов. Это действительно так". Главный тренер ФК "Галатасарай" Окан Бурук
Еще в одном матче прошедшего игрового дня Лиги чемпионов УЕФА дортмундская "Боруссия" переиграла дома итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.
Продолжение стыковых поединков самого престижного клубного турнира Европы пройдет в ночь на 19 февраля.
Между тем лидер грозненского "Ахмата" Максим Самородов обозначил цель клуба на остаток сезона в РПЛ.