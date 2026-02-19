"Байер" сделал заметный вклад за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА оказались удачными для представителей немецкого футбола. Вслед за "Боруссией" место в 1/8 финала текущего турнира с большой долей вероятности может бронировать и леверкузенский "Байер", сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "фармацевты" на выезде переиграли греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0. Главной звездой прошедшего матча стал чешский форвард гостей Патрик Шик, который оформил дубль в течение четырех минут и принес победу своим одноклубникам.

Этот результат позволяет немецкому коллективу с оптимизмом смотреть на ответную встречу, которая пройдет 24 февраля в Леверкузене.

Еще в одном матче стыкового раунда мадридский "Атлетико" в гостях разошелся миром с бельгийским "Брюгге" (3:3), упустив преимущество в два гола после первого тайма.

Здесь стоит напомнить, что действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ также играет в этом стыковом раунде.

Днем ранее команда Луиса Энрике гостила у "Монако" и вырвала победу со счетом 3:2, уступая по ходу поединка с разницей в два мяча.