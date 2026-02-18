ПСЖ уступал 0:2 и вырвал победу над "Монако" в Лиге чемпионов
Противостояние, которое проходило на арене "Луи II", складывалось очень хорошо для хозяев. Фоларин Балогун открыл счет уже на первой минуте. Спустя время он же оформил дубль.
К этому моменту никак не везло гостям: сначала Витинья не смог реализовать пенальти, затем получил травму и был заменен главный снайпер "парижан" Усман Дембеле.
Вышедший Дезире Дуэ сразу же отыграл один мяч, а Ашраф Хакими до перерыва восстановил равновесие.
С началом второго тайма "Монако" остался в меньшинстве, Александр Головин получил красную карточку.
Большинство пошло на пользу ПСЖ, Дуэ забил второй мяч в этой игре и принес победу своей команде.
В итоге действующий чемпион турнира одержал очень важную победу на выезде, но нельзя забывать, что есть еще ответный поединок в Париже 25 февраля.
"Уникальный матч, хозяева забили два быстрых гола. В таких ситуациях легко потерять уверенность, как индивидуальную, так и коллективную. Мы преодолели этот момент, настрой команды был потрясающим, было очень сложно. У нас очень молодая команда, но опытная, и в этом году на нас давят ожидания. Мы расцветаем под этим давлением, показали, что можем справиться с ним. Дуэ невероятный и уникальный игрок. Очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике
Не забыл похвалить своих коллег и лидер ПСЖ Витинья, который отметил камбэк и характер своего клуба.
"Фантастика. Два быстрых пропущенных гола – это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере. Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дуэ и других парней, вышедших на замену". Игрок ПСЖ Витинья
9 февраля ПСЖ порадовал своих болельщиков разгромной победой над "Марселем".