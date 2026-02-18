#Референдум-2026
Спорт

ПСЖ уступал 0:2 и вырвал победу над "Монако" в Лиге чемпионов

Футбол Волевая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:36 Фото: Instagram/psg
Минувшей ночью французский ПСЖ одержал волевую победу в гостях над своими соотечественниками из "Монако" со счетом 3:2, отыграв два гола по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Противостояние, которое проходило на арене "Луи II", складывалось очень хорошо для хозяев. Фоларин Балогун открыл счет уже на первой минуте. Спустя время он же оформил дубль.

К этому моменту никак не везло гостям: сначала Витинья не смог реализовать пенальти, затем получил травму и был заменен главный снайпер "парижан" Усман Дембеле.

Вышедший Дезире Дуэ сразу же отыграл один мяч, а Ашраф Хакими до перерыва восстановил равновесие.

С началом второго тайма "Монако" остался в меньшинстве, Александр Головин получил красную карточку.

Большинство пошло на пользу ПСЖ, Дуэ забил второй мяч в этой игре и принес победу своей команде.

В итоге действующий чемпион турнира одержал очень важную победу на выезде, но нельзя забывать, что есть еще ответный поединок в Париже 25 февраля.

"Уникальный матч, хозяева забили два быстрых гола. В таких ситуациях легко потерять уверенность, как индивидуальную, так и коллективную. Мы преодолели этот момент, настрой команды был потрясающим, было очень сложно. У нас очень молодая команда, но опытная, и в этом году на нас давят ожидания. Мы расцветаем под этим давлением, показали, что можем справиться с ним. Дуэ невероятный и уникальный игрок. Очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Не забыл похвалить своих коллег и лидер ПСЖ Витинья, который отметил камбэк и характер своего клуба.

"Фантастика. Два быстрых пропущенных гола – это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере. Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дуэ и других парней, вышедших на замену". Игрок ПСЖ Витинья

9 февраля ПСЖ порадовал своих болельщиков разгромной победой над "Марселем".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
