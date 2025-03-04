Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Instagram/championsleague

В ночь с 4 на 5 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, сообщает Zakon.kz.

Поделиться новостью