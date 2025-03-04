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Спорт

Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Итоги Лиги Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 03:52 Фото: Instagram/championsleague
В ночь с 4 на 5 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, сообщает Zakon.kz.

Результаты первых матчей 1/8 финала выглядят так:

  • "Брюгге" – "Астон Вилла" – 1:3;
  • "Боруссия" Дортмунд – "Лилль" – 1:1;
  • ПСВ – "Арсенал" – 1:7;
  • "Реал" Мадрид – "Атлетико" Мадрид – 2:1.

Ответные игры в этих парах пройдут 12 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов пока является мадридский "Реал". В финале минувшего розыгрыша турнира "Королевский клуб" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала разгромную победу и вышла в лидеры Ла Лиги.

Аксинья Титова
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