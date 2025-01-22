"Ливерпуль" и "Барселона" завоевали путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам матчей первого игрового дня седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" и "Барселона" гарантировали себе проход в 1/8 финала турнира, сообщает Zakon.kz.

По результатам прошедших игр "мерсисайдцы" переиграли "Лилль" (2:1) и набрали максимально возможное 21 очко на этом этапе. Благодаря этой победе команда Арне Слота по-прежнему лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов текущего сезона.

"Рады, что попали в восьмерку лучших. Нынешняя таблица турнира ни о чем не говорит. Хотим занять первое место в таблице, но нам нужно подождать и посмотреть, даст ли это преимущество. Впечатлен победой над "Лиллем", они не проигрывали 21 матч подряд, при этом обыграли "Реал" и "Атлетико", не имея звезд в составе. Только огромнейшее уважение у ним. У нас много качественных игроков и они действительно много работают. Есть пять или шесть команд, которые так же очень хороши. Нам нужно много работать, чтобы побеждать". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

"Барселона" обыграла "Бенфику" (5:4) и занимает второе место, отставая на три очка от "красных". Тем самым "мерсисайдцы" и "сине-гранатовые" обеспечили себе места в первой восьмерке, что дает право прямого выхода в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Далее в таблице располагаются "Атлетико" (15 очков) и "Аталанта" (14). Если кое-кто уже может готовиться к играм плей-офф, то стал известен ряд команд, которые потеряли шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов после 7-го тура. Это "Болонья", "Штурм", "Црвена Звезда", "Слован", "Янг Бойз" и "РБ Лейпциг".

Тем временем Криштиану Роналду накануне оформил дубль и возглавил список снайперов саудовского чемпионата.